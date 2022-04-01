Свадьба за тысячу километров. Как украинцы женятся во время войны — видео НВ

1 апреля, 11:53
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Украинская свадьба во время войны (Фото:Скриншот видео НВ)

Украинская свадьба во время войны (Фото:Скриншот видео НВ)

Украинским военным разрешили жениться или выходить замуж без личного присутствия одного из партнеров. Имея такую возможность, солдат Артем и его невеста Александра решили не откладывать свою свадьбу.

Жених сделал предложение за месяц до начала войны.

«Если бы не эти проклятые москали, то мы бы расписались еще первого марта», — рассказал Артем.

https://www.youtube.com/embed/r-nmiOIwm8I

Почти четыре недели назад невеста Александра уехала из Украины, ведь пара жила возле стратегического объекта, который обстреливали российские оккупанты.

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«У меня сейчас смешанные чувства, потому что я нахожусь сейчас в другой стране, а не в своей родной Украине. В Киеве, где очень красиво, хорошо и до войны было спокойно. Эта церемония проходит немного не так, как я хотела, но поскольку я люблю своего мужа, в этой стране, в другой, где я сейчас с детьми, которых я спасла от войны, поэтому сейчас у меня смешанные чувства. Но я очень рада, что мы совершили этот поступок», — комментирует Александра.

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Артем уверяет, что после завершения войны, они с невестой устроят громкую и большую свадьбу.

«После возвращения назад будет грандиозная гулянка и свадьба. Наша рота точно будет вся праздновать. Мы все соберемся и устроим настоящую свадьбу».

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Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Украинские военные Свадьба Война России против Украины

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