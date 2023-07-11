«Может получать данные с истребителей F-16». Украинская система Delta прошла испытания НАТО — Федоров 11 июля, 22:24 Работа системы Delta (Фото:Объединенный пресс-центр Сил обороны Северного направления / Facebook)

Украинская система боевого управления и обработки информации Delta успешно прошла тесты НАТО, в частности, на совместимость с истребителями F-16.

Об этом во вторник, 11 июля, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Он заявил, что в июне этого года в Польше состоялись ежегодные учения НАТО CWIX по совместимости национальных боевых и информационных систем с системами и протоколами НАТО. По словам министра, на этих учениях Delta удалось протестировать с использованием 15 систем из 10 стран, включая три системы, которые были разработаны в НАТО. Все тесты на совместимость были успешными.

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Федоров отметил, что также были протестированы четыре протокола обмена данными, которые используются большинством современного вооружения, предоставленного Украине ее западными партнерами. Основным протоколом является сеть Link 16, что позволяет системе Delta получать данные от истребителей F-16.

Министр добавил, что Delta предоставляет солдатам возможность просматривать поле боя в режиме реального времени с точной локализацией вражеских сил.

По его словам, эта платформа является единственной в Украине, где собираются данные из различных источников, таких как аэроразведка, спутники, беспилотники, новейшая техника, стационарные камеры, радары, чатботы и другие. Все эти данные помогают увеличить качество планирования военных операций, добавил Федоров.

«Иметь национальную военную систему, способную работать по современным стандартам, так же важно, как иметь боевых пилотов, способных быстро овладеть истребителями нового поколения. Это реальные достижения, которыми Украина должна откровенно гордиться и может смело демонстрировать партнерам в НАТО», — подчеркнул Федоров.

27 октября 2022 года в США презентовали украинскую программу ситуационной осведомленности Delta, которая обеспечивает военных разнообразными данными о враге и координацию сил на поле боя. Система интегрирует на цифровой карте информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в частности — разведданные, не требует дополнительных настроек и может работать на любом устройстве — ноутбуке, планшете или мобильном телефоне.

4 февраля Кабинет министров Украины принял решение о введении платформы цифровой осведомленности Delta в Силах обороны.