«Мечты и ценности девочки изменились». Школьница из Умани передала 120 тысяч гривен на внедорожник для бойцов Госпогранслужбы — фото 10 марта, 10:54 Школьница Маша из Умани (Фото:dpsu.gov.ua)

Школьница Марийка из Умани передала в поддержку Сил обороны Украины 120 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в пятницу, 10 марта.

В ведомстве рассказали, что 10-летняя Марийка собирала средства несколько лет, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину мечты и ценности девочки изменились и она решила отдать все свои сбережения на нужды защитников Украины.

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«На такой поступок дочь подтолкнули своим примером родители, постоянно пытающиеся помогать украинским военным», — говорится в сообщении.

Пограничники заявили, что деньги, пожертвованные Марийкой, были использованы для приобретения автомобиля повышенной проходимости.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Внедорожник уже отправился бойцам Госпогранслужбы Украины, которые в составе Сил обороны Украины выполняют боевые задания. Это транспортное средство поможет военнослужащим освобождать нашу землю от захватчиков.

«Благодарим Марийку, ее родителей и всех неравнодушных за поддержку. Вместе победим», - заявили в ведомстве.