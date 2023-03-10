«Мечты и ценности девочки изменились». Школьница из Умани передала 120 тысяч гривен на внедорожник для бойцов Госпогранслужбы — фото
Школьница Маша из Умани (Фото:dpsu.gov.ua)
Школьница Марийка из Умани передала в поддержку Сил обороны Украины 120 тысяч гривен.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в пятницу, 10 марта.
В ведомстве рассказали, что 10-летняя Марийка собирала средства несколько лет, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину мечты и ценности девочки изменились и она решила отдать все свои сбережения на нужды защитников Украины.
«На такой поступок дочь подтолкнули своим примером родители, постоянно пытающиеся помогать украинским военным», — говорится в сообщении.
Пограничники заявили, что деньги, пожертвованные Марийкой, были использованы для приобретения автомобиля повышенной проходимости.
Внедорожник уже отправился бойцам Госпогранслужбы Украины, которые в составе Сил обороны Украины выполняют боевые задания. Это транспортное средство поможет военнослужащим освобождать нашу землю от захватчиков.
«Благодарим Марийку, ее родителей и всех неравнодушных за поддержку. Вместе победим», - заявили в ведомстве.