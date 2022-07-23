Украинская разведка призвала жителей Энергодара предоставить информацию об оккупантах и предателях 23 июля, 22:43 Временно оккупированный Энергодар (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)

Главное управление разведки обратилось к жителям города Энергодар (Запорожская область) и близлежащих территорий с просьбой предоставить координаты оккупантов и коллаборантов.



Об этом сообщает ГУР в Telegram.

В частности, жителей Энергодара и близлежащих территорий просят предоставить следующую информацию:

точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно с координатами),

места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательно с координатами),

места расположения и маршруты передвижения военной техники,

точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 и должности, занимаемые сейчас),

лиц, которые "сочувствуют" оккупантам и других сторонников оккупационных властей.

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«Вместе выгоним оккупантов из родной земли. Контактный номер: +380963101126 в приложениях Signal и WhatsApp», — добавили разведчики.

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