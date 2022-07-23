Украинская разведка призвала жителей Энергодара предоставить информацию об оккупантах и предателях
Временно оккупированный Энергодар (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)
Главное управление разведки обратилось к жителям города Энергодар (Запорожская область) и близлежащих территорий с просьбой предоставить координаты оккупантов и коллаборантов.
Об этом сообщает ГУР в Telegram.
В частности, жителей Энергодара и близлежащих территорий просят предоставить следующую информацию:
- точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно с координатами),
- места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательно с координатами),
- места расположения и маршруты передвижения военной техники,
- точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 и должности, занимаемые сейчас),
- лиц, которые "сочувствуют" оккупантам и других сторонников оккупационных властей.
«Вместе выгоним оккупантов из родной земли. Контактный номер: +380963101126 в приложениях Signal и WhatsApp», — добавили разведчики.
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