Украинская разведка призвала жителей Энергодара предоставить информацию об оккупантах и предателях

23 июля, 22:43
Временно оккупированный Энергодар (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)

Временно оккупированный Энергодар (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)

Главное управление разведки обратилось к жителям города Энергодар (Запорожская область) и близлежащих территорий с просьбой предоставить координаты оккупантов и коллаборантов.

Об этом сообщает ГУР в Telegram.

В частности, жителей Энергодара и близлежащих территорий просят предоставить следующую информацию:

  • точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно с координатами),
  • места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательно с координатами),
  • места расположения и маршруты передвижения военной техники,
  • точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 и должности, занимаемые сейчас),
  • лиц, которые "сочувствуют" оккупантам и других сторонников оккупационных властей.
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«Вместе выгоним оккупантов из родной земли. Контактный номер: +380963101126 в приложениях Signal и WhatsApp», — добавили разведчики.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Запорожская область Энергодар ГУР Война России против Украины

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