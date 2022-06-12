Украинская разведка получила терминалы Starlink 12 июня, 19:15 Цей матеріал також доступний українською Starlink необходимы разведчикам для специальных миссий (Фото:Defence of Ukraine via Facebook)

Основатель космической компании SpaceX Илон Маск передал украинской разведке терминалы спутникового интернета Starlink, необходимые для проведения специальных миссий.

Об этом Минобороны сообщило в Twitter.

«Многозадачному Илону Маску удается не только работать над подготовкой к миссии на Марс, но и передавать нашей разведке столь необходимые для их специальных миссий Starlinks. Украинская армия защищает свободу на Земле, чтобы ее можно было установить и на Марсе», — говорится в сообщении.

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Ранее компания Starlink Ukraine получила лицензию оператора в Украине.

В апреле этого года Starlink Ukraine зарегистрировала юрлицо в Украине.



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