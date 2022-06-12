Украинская разведка получила терминалы Starlink

12 июня, 19:15
Цей матеріал також доступний українською
Starlink необходимы разведчикам для специальных миссий (Фото:Defence of Ukraine via Facebook)

Starlink необходимы разведчикам для специальных миссий (Фото:Defence of Ukraine via Facebook)

Основатель космической компании SpaceX Илон Маск передал украинской разведке терминалы спутникового интернета Starlink, необходимые для проведения специальных миссий.

Об этом Минобороны сообщило в Twitter.

«Многозадачному Илону Маску удается не только работать над подготовкой к миссии на Марс, но и передавать нашей разведке столь необходимые для их специальных миссий Starlinks. Украинская армия защищает свободу на Земле, чтобы ее можно было установить и на Марсе», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://twitter.com/DefenceU/status/1535637982824235008

Ранее компания Starlink Ukraine получила лицензию оператора в Украине.

В апреле этого года Starlink Ukraine зарегистрировала юрлицо в Украине.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Минобороны Украины Разведка Элон Маск Starlink

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X