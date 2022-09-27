Полностью зачищен от оккупантов. Появилось видео, как украинские военные подняли флаг над освобожденным Купянском-Узловым 27 сентября, 20:10 Бойцы Кракена вернули флаг Украины в пгт Купянск-Узловой, 27 сентября 2022 года (Фото:скриншот видео / Чили и Ко Харьков / Telegram)

В Главном управлении разведки подтвердили, что бойцы спецподразделения KRAKEN освободили Купянск-Узловой Харьковской области, и опубликовали видео с поднятием украинского флага.

В сообщении ГУР в Telegram-сказано, что защитники Украины освободили Купянск-Узловой от российских оккупантов 27 сентября. На видео командир KRAKEN Сергей Величко (Чили) поднимает украинский флаг перед зданием вокзала.

Видео дня

Сам Величко у себя в Telegram подчеркнул, что подразделение KRAKEN во вторник полностью зачистило населенный пункт.

Ранее лидер Гонора Сергей Филимонов также публиковал фото из освобожденного поселка и сообщал, что украинские защитники находятся там уже неделю.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 27 сентября подтвердил, что защитники Украины отбили у оккупантов Купянск-Узловой в Харьковской области и фактически полностью его контролируют. По словам Синегубова, захваченными остаются меньше 6% территории Харьковской области.



Купянск-Узловой — одна из самых больших железнодорожных развязок в Харьковской области, который оккупанты захватили в самом начале полномасштабного вторжения и довольно сильно обороняли, добавил глава ОВА.

27 сентября в Офисе президента рассказали, что с начала контрнаступления ВСУ освободили от россиян 454 населенных пункта в Харьковской области. Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр говорила, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в области.