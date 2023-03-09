Уничтожены тысячи единиц техники оккупантов. ГУР показало результаты работы «народного спутника» — фото 9 марта, 14:22 Разведка показала результаты работы «народного спутника» (Фото:gur.gov.ua)

Предоставленный украинской разведке космический аппарат ICEYE — «народный спутник», приобретенный с помощью пожертвований украинцев, помог выявить и уничтожить тысячи единиц вражеской техники.

Об этом говорится в сообщении ГУР.

В ведомстве рассказали, что военная разведка Украины начала использовать «народный спутник» с 24 сентября 2022 года.

«С тех пор Силы безопасности и обороны государства каждые сутки получают необходимые разведданные из космоса» — говорится в сообщении.

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В ГУР добавили, что за пять месяцев использования ICEYE сотрудники разведки провели космическую радиолокационную разведку почти тысячи районов расположения подразделений страны-агрессора на временно оккупированных и других территориях.

Фото: gur.gov.ua

Фото: gur.gov.ua

Фото: gur.gov.ua

Фото: gur.gov.ua

За это время ресурс космического аппарата позволил выявить 360 палаток в местах расположения российской оккупационной армии, а также 7321 объект вражеской военной и специальной техники, в частности:

45 самолетов;

27 вертолетов;

шесть ОТРК Искандер;

36 ЗРК С300;

12 ЗРК Панцирь С1;

11 радиолокационных станций;

десять понтонных переправ.

«Сотрудники военной разведки Украины в очередной раз выражают благодарность всему украинскому обществу, которое приобщилось к сбору средств на космический аппарат, каждому волонтеру, ежедневно оказывающему помощь защитникам Украины и Благотворительному Фонду Сергея Притулы», — говорится в сообщении.

Благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар. После того, как украинцы за три дня собрали 600 млн грн на беспилотники, компания-производитель Baykar сообщила, что бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

Компания ICEYE предоставила Минобороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который находится на орбите в этом регионе. Также Украина получила доступ к созвездию SAR-спутников.

Сергей Притула уточнил, что украинская сторона продолжит владеть спутником до тех пор, пока он будет работать на орбите. SAR-спутник может передавать данные круглосуточно, вне зависимости от погодных условий или времени суток.