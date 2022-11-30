В ГУР ответили, могут ли обменять представителей УПЦ (МП) 30 ноября, 17:06 Андрей Юсов (Фото:скриншот/YouTube/Суспільне Новини)

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов ответил на вопрос о возможности обмена представителей УПЦ (МП), если правоохранители докажут их вину.

В эфире 24 канала в среду, 30 ноября, Юсов напомнил, что в течение последней недели за четыре дня прошло три обмена, и из плена страны-агрессора освободили почти 100 украинцев. Параллельно продолжается подготовка к новым обменам.



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«Каждый украинский защитник, оказавшийся в российском плену, должен вернуться домой, в семью и в Украину», — подчеркнул представитель ГУР.



По словам Юсова, оккупантов при обмене больше интересуют офицеры и представители специальных военных профессий, «люди со специфическими знаниями и навыками».

Отвечая на вопрос ведущего о том, могут ли «коллаборанты» из УПЦ (МП) в случае, если их вину докажут, стать частью «обменного фонда», Юсов сказал: «На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать самые креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Наименьшие возможности, которые будут для этого появляться — формальные неформальные, публичные и непубличные, открытые и закрытые — Украина точно будет использовать», — отметил Андрей Юсов.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из молебнов в храме люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».

В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

