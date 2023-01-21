«Оценка адекватная и неизменная». В ГУР прокомментировали сомнения Милли в военной победе Украины в этом году 21 января, 17:54 Украинский военный стоит на танке возле Бахмута в Донецкой области, 13 января 2023 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

Комментируя сомнения американского генерала Марка Милли в полной военной победе Украины в 2023 году, представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что оценки украинской разведки остаются неизменными.

Об этом он сказал в эфире телемарафона в субботу, 21 января.

Представитель ГУР подчеркивает, что, несмотря на сложность, «действительно тяжелую» контрнаступательную операцию и цену деоккупации, предварительные прогнозы разведки по освобождению территории Украины от российских оккупантов «абсолютно адекватны».

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«Многие не верили, что Украина продержится и устоит. Потом многие не верили, что Украина освободит значительную часть оккупированных территорий, в частности Херсон. Украина освобождает и будет продолжать освобождать собственные территории. Да, это будет тяжело, но неизбежно», — сказал Юсов.

По его словам, немаловажную роль играет военная помощь Запада, а вместе с партнерами Украина проводит консультации.

«Поверьте, что есть абсолютно адекватная и трезвая оценка ситуации и адекватные и трезвые задачи для украинских Сил обороны. И понимание, что мы можем. Так вот: мы действительно можем освободить наши земли», — подытожил представитель ГУР.

20 января глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что защитникам Украины будет тяжело военным путем вытеснить российских оккупантов с каждого сантиметра украинской территории в 2023 году, учитывая длину линии фронта.

«Это не значит, что этого не может произойти, не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень сложно», — сказал он.

6 декабря 2022 года глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что в войне украинцев ждут тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос. Также он прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года. В начале 2023-го Буданов заявил, что надеется на победу Украины уже в этом году.

