Украинская разведка опровергла информацию о подготовке вторжения из Беларуси в конце ноября

25 ноября, 23:01
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По данным разведки на территории Беларуси отсутствует ударная группировка (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Telegram)

По данным разведки на территории Беларуси отсутствует ударная группировка (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Telegram)

Украинская разведка не подтверждает информацию о планах оккупационных войск якобы повторно вторгнуться в Украину со стороны Беларуси в конце ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

Сообщается, что в украинском инфорпространстве в последние дни распространяется информация о якобы планах оккупационных войск атаковать Украину ударной группировкой РФ и Беларуси с севера Украины в конце ноября.

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«Данная информация усиливается анонимными „вбросами“ о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что подобная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в разведке.

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Цель такой информационной спецоперации, по данным ГУР, спровоцировать Украину перебросить войска к границе с Беларусью. Таким образом оккупанты хотят ослабить наступление ВСУ на востоке и юге страны и показать белорусам якобы намерения Украины атаковать, тем самым провоцируя Беларусь вступить в войну.

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Также россияне такими сообщениями хотят посеять панику среди украинцев.

«На это указывает и тот факт, что сначала в подобных сообщениях указывалась дата возможного вторжения 25−28 ноября, а через несколько часов дата вторжения сместилась на 28−29 ноября» — добавили в пресс-службе.

ГУР призвало украинцев не подвергаться провокациям и доверять только официальным источникам информации. Также, по данным разведки на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может выполнить подобные задачи.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Беларусь Разведка Вторжение Войска РФ

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