Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, публикуя соответствующее видео.

Как отметили в разведке, на нем — «эксклюзивные кадры боевой работы дронов украинского производства UJ-26, более известных как Бобер».

А именно — успешное поражение зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцырь-С1 вместе с личным составом, радиолокационной станции Ниобий-СВ, береговой РЛС Печора-3, РЛС Противник-ГЭ, а также российского истребителя Су-30 на аэродроме в Саках.

«Надежное оружие в руках спецназовцев ГУР МО Украины превращает критически важные военные цели государства-агрессора в нерабочий хлам», — подчеркнули разведчики.

Аэродром Саки используется оккупантами для контроля воздушного пространства, в частности, акватории Черного моря, а также для нанесения авиаударов по украинской территории.

В августе 2022 года на аэродроме Саки прогремела серия взрывов. По данным украинских ВВС, в результате взрывов были уничтожены девять российских самолетов.

В сентябре 2023 года ВСУ нанесли удар по аэродрому с использованием беспилотников и ракет Нептун. Как рассказали источники NV, на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ЗРПК Панцирь.

В июле 2024 года Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины в ночь на пятницу, 26 июля, нанесли очередной удар по аэродрому Саки. Подчеркивалось, что Саки подчеркнул, что Саки прикрывали «современные» российские средства ПВО, которые снова не смогли защитить важный военный объект.

11 июня 2025 года мониторинговый канал Крымский ветер со ссылкой на спутниковые снимки сообщал, что на аэродроме Саки в Новофедоровке произошел пожар — причем в районе, где расположены взлетно-посадочная полоса и склады.