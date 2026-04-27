Уже была применена. В ГУР раскрыли подробности о новой крылатой ракете РФ с авиабомбой — фото
Боевая часть — ОФАБ-250−270 (Фото: War&Sanctions)
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) на портале War&Sanctions обнародовало 3D-модель, данные о комплектующих и электронной компонентной базе новой крылатой авиаракеты страны-агрессора РФ С-71К Ковер, разработанной для Су-57.
По данным ГУР, это средство поражения разработано Объединенной авиастроительной компанией (ОАК), вероятно, является первыми попытками ОАК в ракетостроении, и впервые была применена врагом в конце 2025 года.
«В качестве боевой части использовано осколочно-фугасную авиационную бомбу ОФАБ-250−270 весом 250 кг, интегрированную в силовую раму носовой части ракеты. Корпус выполнен из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, внутренние элементы — из алюминиевых сплавов», — рассказали в разведке.
В ГУР указали, что бортовая система управления включает полетный контроллер, инерциальную навигационную систему на базе простых сенсоров, а также систему питания.
«Подавляющее большинство электронной компонентной базы — иностранного происхождения: американского, китайского, швейцарского, японского, немецкого, тайваньского и ирландского производства», — отметили в разведке.
Оснащена ракета турбореактивным двигателем R500 производства ООО Рейнольдс, которое входит в состав ОАК.
Также в разведке отметили, что благодаря основному и двум боковым топливным бакам вероятная дальность применения С-71К составляет до 300 километров. Однако в перспективе врагом рассматривается возможность применения ракеты с БпЛА С-70 Охотник.
Разрабатывать новые средства поражения и масштабировать их применение в войне против Украины россиянам позволяет доступ к иностранным технологиям и компонентам, отметили в ГУР МО.
В марте ГУР обнародовало данные о новой крылатой ракете, которой Россия уже атаковала Украину — Изделие-30.
Отмечалось, что у нее размах крыльев около трех метров, боевая часть массой 800 килограммов и дальность применения не менее 1 500 км.