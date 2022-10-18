Успешно интегрирован в систему ПВО. Переданный Германией ЗРК IRIS-T продемонстрировал первые результаты работы в Украине — Минобороны 18 октября, 16:40 В Минобороны заявили, что переданный Германией ЗРК IRIS-T продемонстрировал первые результаты работы в Украине (Фото:t.me/ministry_of_defense_ru)

ЗРК IRIS-T среднего радиуса действия, который недавно был передан из Германии, уже стал на боевое дежурство и продемонстрировал первые результаты работы в Украине.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что комплекс успешно интегрирован в систему ПВО Украины.

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Фото: НВ

«Он обладает хорошими тактико-техническими характеристиками, поэтому надеемся получить больше единиц IRIS-T от Германии. Кроме того, ждем комплекс NASAMS, который также усилит ПВО нашего государства», — сказал Игнат.

11 октября Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать ВСУ.

Ранее глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что Берлин передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T только в следующем году.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина получит от США первые установки NASAMS уже в текущем месяце.