Украинская ПВО сбила уже около восьми российских ракет

29 декабря, 09:02
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Пять ракет были сбиты над морем, а еще две в Сумской области (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces)

Пять ракет были сбиты над морем, а еще две в Сумской области (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces)

В четверг, 29 декабря, Украина подверглась новой ракетной атаке со стороны РФ.

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На данное время известно о перехвате системой противовоздушной обороны семи целей.

Пять ракет были сбиты над морем, а еще две в Сумской области.

Кроме того, сообщается о падении обломков в Дарницком районе Киева.

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«После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования из самолетов стратегической авиации и кораблей. Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов. Работа противовоздушной обороны возможна на всей территории государства», — отметили в воздушных силах ВСУ.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия ПВО Ракетные удары Война России против Украины

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