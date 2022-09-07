Могли помочь США. Как удалось повысить эффективность украинской ПВО — Жданов

7 сентября, 12:49
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По мнению Олега Жданова, эффективность украинской ПВО могла возрасти благодаря тому, что США замедлили скорость сигнала GPS-навигации, которая распространяется на территорию Украины (Фото:armyinform.com.ua)

По мнению Олега Жданова, эффективность украинской ПВО могла возрасти благодаря тому, что США замедлили скорость сигнала GPS-навигации, которая распространяется на территорию Украины (Фото:armyinform.com.ua)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ назвал две возможные причины повышения эффективности украинской ПВО.

В интервью Радио НВ Жданов отметил, что проблема для украинских ПВО, в частности в Харькове и Николаеве, заключается в том, что Россия применяет там большое количество ракет, разрушая эти города.

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Повышение эффективности украинской ПВО, по информации военного эксперта может быть связано либо с повышением навыков операторов украинской ПВО и ее усовершенствованием, либо с тем, что США по просьбе Украины замедлили скорость сигнала GPS-навигации.

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«Первый (вариант причины повышения эффективности украинской ПВО — ред.) — усовершенствование нашей системы ПВО и навыков наших операторов. Второе — появилась информация, что мы добились того, что по нашей просьбе Соединенные Штаты Америки замедлили скорость сигнала GPS-навигации, которая распространяется на территорию Украины. Чем меньше скорость сигнала GPS, тем дольше ракета будет рассчитывать свои координаты и планировать следующий участок своего маршрута. Это снижает скорость самой ракеты. Тогда она становится более легкой целью для Воздушных сил Украины», — сказал он.

3 сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов, заявил, что украинская ПВО сейчас сбивает от 50 до 70% вражеских ракет.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия ПВО Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины ПВО Украины Олег Жданов

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