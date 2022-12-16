Украинские системы ПВО повысили эффективность до 80% — Резников 16 декабря, 00:49 ПВО (Фото:2.bp.blogspot.com)

С начала полномасштабного вторжения России украинские системы ПВО повысили свою эффективность с 50% до 80%. Так, 5 декабря Украина сбила 60 из 70 ракет, выпущенных Россией.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью для The Guardian.



Он привел в пример предыдущий обстрел 5 декабря, когда Украина сбила 60 из 70 ракет, выпущенных Россией.

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По словам Резникова, Украина использовала комбинацию систем ПВО, подаренных ее партнерами, систем советской эпохи и перепрофилированных мобильных пулеметов для борьбы с угрозой.