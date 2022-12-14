«Обычное утро в воюющей стране». ПВО очень эффективно отработала по иранским дронам, которые сегодня атаковали Киев — Воздушные силы 14 декабря, 11:00 Сегодня украинская система ПВО отработала очень эффективно, отметили в Воздушных силах (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во время атаки иранскими дронами утром в среду, 14 декабря, украинская система противовоздушной обороны отработала очень эффективно.

Об этом в эфире телеканала Киев сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Это обычное утро в воюющей стране. К сожалению, в таких реалиях мы живем и должны этого ожидать. Пример тому Израиль, который ежедневно готов к провокациям. Мы должны усиливать средства ПВО, которые мы просим у стран, которые нас поддерживают. Напомню, что это 50 стран. Но хотелось бы больше средств ПВО. Как бы ни было, но сегодняшний день была эффективна работа ПВО. Киевщина является приоритетной целью для врага. Атакуют Киев как ракетами, так и дронами-камикадзе», — сказал он.

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Как рассказали в городской военной администрации, над столицей и областью было сбито 13 дронов-камикадзе Шахед.

По данным Воздушных сил, РФ запускала иранские дроны с направления Азовского моря.

