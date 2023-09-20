У украинки забрали дочь. Эксперты прокомментировали случай в Германии: почему социальные службы могут изъять ребенка 20 сентября, 16:37 Эксперты прокомментировали случай в Германии: почему социальные службы могут изъять ребенка (Фото:Пресс-служба 1+1 Украина)

Зрители имели возможность увидеть 2-серийную историю о том, как убегая от войны в Германию, украинка Валентина стремилась сохранить жизнь своей 7-летней дочери, а взамен — ребенка якобы похитила социальная служба.

Об этом шла речь в выпуске ток-шоу Говорить вся країна на телеканале 1+1. Как отмечают в программе — девочку забрали из-за вероятного возвращения мамы в Украину. В студию проекта приехала Елена, подруга Валентины. Она убеждает — ее знакомая не сразу поняла, что ребенка забрали. «Ей предложили отправить ребенка в детский лагерь, конечно, она согласилась. А когда пришла проведать дочь, ее просто не пустили внутрь», — рассказывает подруга.

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Сама Валентина присоединилась к студии с помощью видеосвязи. Она рассказала, что ее дочь сначала училась в немецком саду, а затем и в школе. Женщина отмечает, что дочь не хотела посещать заведения, ведь там ее оскорбляли как физически, так и морально, из-за чего она неоднократно получала «красные карточки». Женщина вспомнила, как закрепленная за ней социальная работница предложила дочери посетить летний лагерь. Мать, которая думала, что будет хорошей идеей, чтобы ребенок быстрее адаптировался, согласилась. Однако, уже тогда ее настораживали некоторые моменты: Валентина признается, что ей не предоставили ни одного документа, и в самом «лагере» женщина также не подписывала никаких бумаг. Как заявляет героиня, ребенка отправили не в летний лагерь, а в дом-интернат.

После того как стало понятно, где на самом деле находится 7-летняя девочка, Валентина смогла увидеться с дочерью только один раз, через окно. По ее словам, девочка рассказывает о том, как скучает по маме. Женщина утверждает, что ее дочь уже достаточно плохо и обессилено выглядит. Валентине удалось тайком снять на видео разговор со своим ребенком. В процессе разговора выяснилось, что дело передали в суд, на основании того, что женщина собиралась вернуться в Украину. Социальная служба обратилась в суд с запросом на то, чтобы лишить Валентину права определять место жительства ребенка.

«Если медицинские специалисты и психологи считают, что в лучших интересах ребенка находиться определенный период в этом заведении, они соответственно могут информировать органы опеки и попечительства. И тогда, когда вы обращаетесь с тем, что хотите забрать ребенка, они говорят, что ему сейчас лучше всего там. Однако лишить вас права общаться и быть с ребенком они не могут самостоятельно. Именно это должен решить семейный суд»,— объясняет такое решение Алексей Лазаренко, эксперт по социально-правовой защите детей.

В студию ток-шоу пригласили Наталью, адвоката, представляющую интересы украинцев в европейских судах. Прослушав дискуссию в студии, она уверяет, — никто не лишает Валентину материнских прав, женщина просто неправильно трактует немецкие законы и не хочет разбираться в документах. «Если проблемы начались еще в школе, и были вопросы к тому, что ребенок приходит в порванной одежде или есть какие-то телесные повреждения, нужно было сначала обратиться к руководству школы, полицейскому и органу опеки», — отмечает адвокат.

Как выяснилось, случаи, когда детей забирают из семей и даже лишают родительских прав украинцев, не единичны. Так, именно с этой проблемой в студию ток-шоу Говорить вся країна пришло еще трое родителей. Все они уверяют, что иностранные социальные службы без имеющихся на то причин изымали их детей из семьи. «В каждой стране есть свое законодательство. Однако это, скорее всего, аналог нашего ограничительного предписания. То есть на определенный период запрещено совершать какие-то действия, которые по мнению властей могут нести угрозу ребенку. Но это не лишение права», — объясняет Сергей Старенький, послушав истории украинских беженцев.

Адвокат, которая представляет интересы украинцев в европейских судах, также соглашается с этим мнением. Наталья отмечает, что сначала родителям следует изучить все документы, которые им предоставили и решать дело через официальные запросы. «У нас отцовство воспринимается под призмой: у меня есть святые материнские права, а у государства есть обязанности по отношению к моему ребенку. За рубежом другой подход. У родителей есть обязанности и ответственность. А у нас очень часто родители перекладывают ответственность и только требуют сделать что-то. Если вы отвечаете за своих детей, то нельзя потом перекладывать вину на государственные немецкие органы», — добавляет психолог Анна Просветова.

С начала расследования журналисты канала 1+1 Україна и проекта Говорить вся країна обращались с официальными письмами в немецкие инстанции, которые могут помочь в решении этой истории. Команда проекта предоставляла официальные запросы в посольство Украины в Германии, посольство Германии в Украине и писали в детский дом, в котором находится дочь Валентины. По состоянию на сейчас команда не получила официального ответа. По закону Германии, заседания суда по семейным делам являются закрытыми, поэтому участие посторонних лиц в них ограничено. Сотрудники консульств в соответствии с Венской конвенцией по консульским сношениям зарубежные дипломатические учреждения не являются и не могут быть сторонами судебного процесса по подобным делам, обжаловать приговор суда могут только родители ребенка. Валентине удалось вернуть дочь и сейчас они находятся в Украине.

Эксперты дали советы украинцам, которые оказались со своими детьми в Германии и попали в подобные истории с социальными службами этой страны: «Все общение должно быть официальным. Как только ребенка забрали, нужно обращаться в соответствующее консульство, в посольство, в Министерство иностранных дел, Национальную сервисную службу, и конечно к адвокатам. Причем адвокаты должны быть с двух сторон, как Украины, так и Германии. Есть бесплатная правовая помощь в Германии. Министерство юстиции способствует тому, чтобы наши женщины получали юридическую помощь».

Смотрите ток-шоу Говорить вся країна с понедельника по четверг в 19:30 на телеканале 1+1 Україна.