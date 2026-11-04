Человек выгуливает собаку во время отключения света в Киеве, 24 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

«[Россияне] пытаются отрезать киевский регион от энергосистемы, Днепр. И одесского региона тоже это касается. Также пытаются разделить всю систему на две части, западную и восточную, бьют по переходам, подстанциям и переходам линий электропередач через Днепр, это понятно», — заявил Омельченко в эфире Radio NV.

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Он отметил, что с начала войны в 2022 году существуют очень высокие риски блэкаута, однако его удается избежать — в том числе благодаря грамотной работе энергетиков, в частности созданию компанией Укрэнерго более 220 объектов инженерной защиты второго уровня, к чему сейчас подключились и другие компании.

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«Если бы это не было сделано вовремя — хотя, пожалуй, можно было бы сделать и больше, — то электроэнергии не было бы, наверное, не часами, а сутками», — сказал эксперт.

2 ноября первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил , что за прошедшую неделю Россия 94 раза атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор; было зафиксировано 208 инцидентов, приведших к уничтожению или повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

30 октября во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в результате российских атак с сентября повреждено более 800 единиц энергетического оборудования на подстанциях и генерирующих мощностях. Министр отметил, что за это время оккупанты нанесли более 350 ударов.