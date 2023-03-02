Украинцам напомнили о провокациях РФ на фоне фейков о «диверсантах» в Брянской области 2 марта, 13:02 На фоне фейков об «украинских диверсантах» в Брянской области военные напомнили, что РФ может прибегать к провокациям (Фото:Генштаб)

На фоне фейков российской пропаганды об «украинских диверсантах» в Брянской области военные напомнили, что РФ может прибегать к подобным провокациям.



«Враг может прибегать к провокациям и пытаться дискредитировать ВСУ», — говорится в сообщении оперативного командования Север в Telegram.

Вскоре в Госпогранслужбе и ОК Север в комментарии Суспільному сообщили, что им неизвестно об инцидентах на территории РФ.

Видео дня

Российская пропаганда до сих пор не предоставила никаких фото или видеодоказательств каких-либо инцидентов на территории Брянской области.

В украинском Генштабе, опровергая российский фейк, заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал историю про "украинские ДРГ" в России «абсолютно классической» и сознательной провокацией и предупредил, что РФ следует бояться лишь «своих партизан».