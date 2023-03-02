Украинцам напомнили о провокациях РФ на фоне фейков о «диверсантах» в Брянской области

2 марта, 13:02
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На фоне фейков об «украинских диверсантах» в Брянской области военные напомнили, что РФ может прибегать к провокациям (Фото:Генштаб)

На фоне фейков об «украинских диверсантах» в Брянской области военные напомнили, что РФ может прибегать к провокациям (Фото:Генштаб)

На фоне фейков российской пропаганды об «украинских диверсантах» в Брянской области военные напомнили, что РФ может прибегать к подобным провокациям.

«Враг может прибегать к провокациям и пытаться дискредитировать ВСУ», — говорится в сообщении оперативного командования Север в Telegram.

Вскоре в Госпогранслужбе и ОК Север в комментарии Суспільному сообщили, что им неизвестно об инцидентах на территории РФ.

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Российская пропаганда до сих пор не предоставила никаких фото или видеодоказательств каких-либо инцидентов на территории Брянской области.

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В украинском Генштабе, опровергая российский фейк, заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал историю про "украинские ДРГ" в России «абсолютно классической» и сознательной провокацией и предупредил, что РФ следует бояться лишь «своих партизан».

https://www.youtube.com/embed/F3-sl9C-bTg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Пропаганда Фейк Госпогранслужба Украины Провокация Брянская область Война России против Украины

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