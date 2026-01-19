«Близки к масштабируемому подходу». Что с украинской баллистикой и как внедряется искусственный интеллект в оружие — разговор с Игорем Федирко

19 января, 07:17
NV Премиум
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Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко (Фото: Украинский совет оружейников/Facebook)

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко (Фото: Украинский совет оружейников/Facebook)

Автор: Василий Пехньо

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в интервью Radio NV о назначении министром обороны Михаила Федорова, украинском оружии, внедрении искусственного интеллекта и применении баллистики в 2026 году.

— О назначении Михаила Федорова на позицию министра обороны Украины. Большие ожидания, большой кредит доверия, очевидно, на него накладывается. И относительно вашей сферы, когда мы говорим об оборонной отрасли, мне кажется, плюс-минус мы видим две проблемы в целом в обороне Украины: это люди и это оружие, особенно оружие, которое будет разрушительным для россиян в их тылу. Как вы оцениваете это назначение? Как его оценивает совет оружейников? Как рынок его оценивает?

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— Прежде всего изменения — это в любом случае довольно шоковая терапия и для рынка, и для ОПК в частности. Потому что мы понимаем, что будут изменены определенные подходы, будут изменены люди, которые отвечают за те или иные проекты оборонно-промышленного комплекса.

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Если вы видели, Денис Анатольевич [Шмыгаль] только за последние четыре-пять недель отчитался за все те проекты, которые были сделаны или запущены за последние несколько месяцев, пока он был министром обороны. Мы видим, что это огромное количество проектов, их надо также будет поддерживать или пересмотреть и внедрять, масштабировать.

Теги:   Интервью NV Радио NV Михаил Федоров Война России против Украины Баллистические ракеты

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