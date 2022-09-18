Украинская авиация за сутки уничтожила российский вертолет и пять беспилотников

18 сентября, 12:09
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Российский вертолет Ка-52 (Фото:Maxim Maksimov/Wikipedia)

Российский вертолет Ка-52 (Фото:Maxim Maksimov/Wikipedia)

За сутки, 17 сентября, Воздушные силы Украины на разных направлениях уничтожили пять вражеских беспилотников и российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечено, что истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация совершила около десяти авиаударов по оккупационным войскам.

Видео дня

В Воздушных силах ВСУ добавили, что было нанесено огневое поражение по полевым складам боеприпасов, скоплению живой силы и техники противника, а также по средствам противовоздушной обороны россиян.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid02ydqXBWhY99Ai9r7zhkepJN7zjuAJFMV48uoBDgDEheMkkioYVaN2MNyNu6HkqeD4l

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на воскресенье, 18 сентября, Россия потеряла около 54 480 своих военных, за минувшие сутки  230.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   БПЛА Ка-52 Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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