Украинская авиация за сутки уничтожила российский вертолет и пять беспилотников 18 сентября, 12:09 Российский вертолет Ка-52 (Фото:Maxim Maksimov/Wikipedia)

За сутки, 17 сентября, Воздушные силы Украины на разных направлениях уничтожили пять вражеских беспилотников и российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.



Отмечено, что истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация совершила около десяти авиаударов по оккупационным войскам.



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В Воздушных силах ВСУ добавили, что было нанесено огневое поражение по полевым складам боеприпасов, скоплению живой силы и техники противника, а также по средствам противовоздушной обороны россиян.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на воскресенье, 18 сентября, Россия потеряла около 54 480 своих военных, за минувшие сутки — 230.

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