Украинская ударная авиация уничтожила склады с боеприпасами и техникой, а также вражеский наблюдательный пункт
Авиация ВСУ продолжает наносить удары по оккупантам (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
В среду, 29 июня, ударная авиация Воздушных Сил ВСУ совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск на разных направлениях.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram.
Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили командно-наблюдательный пункт врага, два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожили технику и живую силу врага.
«Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха действия подразделений сил обороны Украины», — говорится в сообщении.
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