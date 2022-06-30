Украинская ударная авиация уничтожила склады с боеприпасами и техникой, а также вражеский наблюдательный пункт 30 июня, 09:10 Авиация ВСУ продолжает наносить удары по оккупантам (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В среду, 29 июня, ударная авиация Воздушных Сил ВСУ совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск на разных направлениях.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

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Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили командно-наблюдательный пункт врага, два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожили технику и живую силу врага.

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«Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха действия подразделений сил обороны Украины», — говорится в сообщении.



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