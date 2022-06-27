Украинская авиация уничтожила склады боеприпасов оккупантов и десятки единиц техники

27 июня, 23:53
Украинская авиация атаковала с воздуха вражеские позиции (Фото:Повітряні Сили ЗС України/Telegram)

Украинская авиация атаковала с воздуха вражеские позиции (Фото:Повітряні Сили ЗС України/Telegram)

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что за последние сутки украинские Су-25 и Су-24м атаковали позиции двух ротных тактических групп российских войск.

«В результате авиационных ударов поражен склад боеприпасов, позиции двух ротных тактических групп российских оккупантов, уничтожены несколько десятков боевой бронированной техники и живая сила врага», — сообщили в командовании.

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27 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что на Южнобугском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занятых рубежей. Ведут разведку, усовершенствуют инженерное оборудование позиций.

Украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям российских оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=eaxd60A1GO4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Авиаудар Авиаудары Воздушные силы Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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