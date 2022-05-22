Украинская авиация за сутки уничтожила две вражеских системы Солнцепек 22 мая, 01:28 Цей матеріал також доступний українською ТОС-1А Солнцепек (Фото:Vitaly V. Kuzmin)

В субботу, 21 мая, авиация Воздушных Сил ВСУ уничтожила по меньшей мере 12 единиц российской военной техники, среди которых — две тяжелые огнеметные системы Солнцепек.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Как сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил, российские оккупанты опять наносили удары по территории Украины крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря. Две ракеты украинские истребители перехватили и уничтожили в небе, еще одну сбило подразделение зенитных ракетных войск в Винницкой области.



Видео дня

На восточном направлении подразделение ПВО Сухопутных войск сбило вражеский БПЛА Орлан-10.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 204 самолета, 169 вертолетов, 462 беспилотника и 104 крылатых ракеты.

Нацгвардейцы благодаря "наводке" российских пропагандистов уничтожили технику оккупантов https://www.youtube.com/embed/jC4sRdl8IAQ

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