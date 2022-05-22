Украинская авиация за сутки уничтожила две вражеских системы Солнцепек
ТОС-1А Солнцепек (Фото:Vitaly V. Kuzmin)
В субботу, 21 мая, авиация Воздушных Сил ВСУ уничтожила по меньшей мере 12 единиц российской военной техники, среди которых — две тяжелые огнеметные системы Солнцепек.
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Как сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил, российские оккупанты опять наносили удары по территории Украины крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря. Две ракеты украинские истребители перехватили и уничтожили в небе, еще одну сбило подразделение зенитных ракетных войск в Винницкой области.
На восточном направлении подразделение ПВО Сухопутных войск сбило вражеский БПЛА Орлан-10.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 204 самолета, 169 вертолетов, 462 беспилотника и 104 крылатых ракеты.
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