Украинская авиация за сутки уничтожила две вражеских системы Солнцепек

22 мая, 01:28
Цей матеріал також доступний українською
ТОС-1А Солнцепек (Фото:Vitaly V. Kuzmin)

ТОС-1А Солнцепек (Фото:Vitaly V. Kuzmin)

В субботу, 21 мая, авиация Воздушных Сил ВСУ уничтожила по меньшей мере 12 единиц российской военной техники, среди которых — две тяжелые огнеметные системы Солнцепек.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Как сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил, российские оккупанты опять наносили удары по территории Украины крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря. Две ракеты украинские истребители перехватили и уничтожили в небе, еще одну сбило подразделение зенитных ракетных войск в Винницкой области.

Видео дня
Читайте также:
«Сафари на истребители РФ». Почему Украина готова получать американские F-18 и ей не нужны французские самолеты — интервью с экспертом

На восточном направлении подразделение ПВО Сухопутных войск сбило вражеский БПЛА Орлан-10.

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/713917359918502

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 204 самолета, 169 вертолетов, 462 беспилотника и 104 крылатых ракеты.

Нацгвардейцы благодаря "наводке" российских пропагандистов уничтожили технику оккупантов

https://www.youtube.com/embed/jC4sRdl8IAQ
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ВВС Украины Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X