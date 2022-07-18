Украинская авиация уничтожила 30 оккупантов и 20 единиц вражеской техники 18 июля, 11:05 Воздушные силы ВСУ рассказали о результатах работы за сутки (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Украинская авиация за прошедшие сутки уничтожила 30 оккупантов, командно-наблюдательный пункт роты, взводный опорный пункт и 20 единиц вражеской техники.



Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

Кроме того, за минувшие сутки был сбит вражеский беспилотник.

Всего с начала российского полномасштабного вторжения украинская авиация нанесла более 1750 групповых авиаударов по оккупантам.

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«Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребительной авиации Воздушных Сил продолжают доносить до оккупантов убедительные аргументы в виде бомб и ракет», — говорится в сообщении.

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