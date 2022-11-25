Украинская авиация продолжает уничтожать захватчиков: Генштаб сообщил подробности о ее работе 25 ноября, 07:11 Генштаб рассказал об успешных ударах украинской авиации по оккупантам (Фото:Генштаб)

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла ряд результативных ударов по позициям российских оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 25 ноября.

За сутки авиация Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а также по двум позициям зенитных ракетных комплексов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны в то же время поразили четыре пункта управления, два района сосредоточения личного состава и ВВТ, станцию разгрузки вооружения и военной техники, склад боеприпасов и ретранслятор.

Накануне мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ уничтожили вражеский комплекс С-300, которым оккупанты обстреляли родильное отделение в Вольнянске.