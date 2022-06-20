Украинская авиация за сутки уничтожила российский БПЛА и атаковала ротно-тактическую группу

20 июня, 01:57
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Украинская авиация продолжает уничтожать врага (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Украинская авиация продолжает уничтожать врага (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Воздушные силы Вооруженных сил Украины за сутки нанесла удар по ротно-тактической группе российских войск.

Также был сбит российский беспилотник.

«Истребители Воздушных Сил патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия ударной авиации, наносящей ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на нескольких направлениях. В результате авианалетов 19 июня уничтожена техника и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника», — сообщили в командовании.

Видео дня
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/398354382332516
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Авиация БПЛА Война в Украине Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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