Авиация ВСУ уничтожила ротно-тактическую группу и укрепрайон ВС РФ

23 июня, 09:29
Цей матеріал також доступний українською
Позиции оккупантов были атакованы бомбардировщиками Су-24м и штурмовиками Су-25 (Фото:Минобороны)

Позиции оккупантов были атакованы бомбардировщиками Су-24м и штурмовиками Су-25 (Фото:Минобороны)

Украинская авиация нанесла целый ряд ударов по позициям российских оккупантов на востоке страны.

Об этом в четверг, 23 июня, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Благодаря работе штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м в Донецкой области была разбита ротно-тактическая группа ВС РФ.

Видео дня

Кроме того, в результате удара авиации ВСУ уничтожен один из укрепрайонов российских войск.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0EwtRUvDtbUCCv6hrsDserkKfhhuoYS5Z1wKjmxMQ158h6nVPwR7xBvd9H3AtjeUHl

В то же время точные потери противника не указаны.

https://www.youtube.com/embed/zMi2YEOPlus
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Авиация Российская агрессия Авиаудар Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X