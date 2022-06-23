Авиация ВСУ уничтожила ротно-тактическую группу и укрепрайон ВС РФ 23 июня, 09:29 Цей матеріал також доступний українською Позиции оккупантов были атакованы бомбардировщиками Су-24м и штурмовиками Су-25 (Фото:Минобороны)

Украинская авиация нанесла целый ряд ударов по позициям российских оккупантов на востоке страны.

Об этом в четверг, 23 июня, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Благодаря работе штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м в Донецкой области была разбита ротно-тактическая группа ВС РФ.

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Кроме того, в результате удара авиации ВСУ уничтожен один из укрепрайонов российских войск.

В то же время точные потери противника не указаны.

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