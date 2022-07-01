Украинская авиация ударила по оккупантам в Луганской области: задержали продвижение на Лисичанск

1 июля, 15:30
Украинская авиация остановила продвижение оккупантов на Лисичанск (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Украинская авиация остановила продвижение оккупантов на Лисичанск (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В четверг, 30 июня, в Луганской области украинская авиация наносила мощные удары по российским оккупантам.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли до 10 авиационных ударов на Луганском направлении, поддерживая боевые действия защитников Лисичанска.

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Авиация ВСУ помешала продвижению оккупантов на нескольких важных направлениях.

Поражены вражеские логистические центры, пункты обеспечения горючим, боевая бронированная техника и живая сила.

https://www.youtube.com/embed/8M6otWhzoww

Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне находятся на окраинах Лисичанска, но в городе боев нет.

Он добавил, что российская пропаганда уже заявила, что контролирует город и окружила его, но это ложь. Также Гайдай отметил, что оккупанты продолжают уничтожать город и обстреливают его с нескольких направлений.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Авиация Луганская область Лисичанск Война России против Украины

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