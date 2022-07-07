Украинская авиация уничтожила склад с боеприпасами и два командно-наблюдательных пункта оккупантов

7 июля, 12:11
Командование Воздушных Сил рассказало о работе украинской авиации (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Командование Воздушных Сил рассказало о работе украинской авиации (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В течение минувших суток украинская ударная авиация атаковала российских оккупантов на восточном и южном направлениях, поражая вражеские позиции огнем из воздуха.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

Украинские бомбардировщики и штурмовики уничтожили полевой склад боеприпасов, два командно-наблюдательных пункта российских оккупантов, скопление войск — до десяти единиц боевых бронированных машин и живую силу врага.

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Кроме того, противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены две крылатых ракеты Калибр, выпущенные оккупантами по южным областям из акватории Черного моря.

На разных направлениях оккупационные войска РФ продолжают применять против зенитных ракетных и радиотехнических подразделений Воздушных Сил противорадиолокационные авиационные ракеты класса «воздух-поверхность» типа Х-31П и Х-58, пытаясь уничтожить позиции украинской противовоздушной обороны.

Украинские военные принимают все меры противодействия, чтобы эти ракеты не достигали целей.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Авиация Военная авиация Склад Война России против Украины

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