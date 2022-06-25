Украинская авиация бьет по оккупантам: уничтожены восемь вражеские БМП, живая сила и склад с боеприпасами 25 июня, 12:23 Цей матеріал також доступний українською Украинская авиация наносила удары по вражеским силам (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/facebook)

В течение суток 24 июня украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли несколько авиаударов на Изюмском направлении — уничтожили восемь боевых машин пехоты и живую силу оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

На южных рубежах ударная авиация Воздушных сил поразила очередной склад боеприпасов российских оккупантов.

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Противовоздушная оборона Десантно-штурмовых войск 24 июня сбила еще один российский штурмовик Су-25.

В течение минувших суток оккупанты не уменьшали количество вылетов своей авиации. Применение боевой авиации в основном осуществляется дистанционно, без входа в зону поражения украинской противовоздушной обороны.

Враг наносит ракетные удары по территории Украины ракетами разного класса — воздушного, морского и наземного базирования.

Оккупационная армия РФ продолжает вести воздушную разведку с помощью БПЛА разных типов по всей линии фронта, а также и внутри страны. Один из этих БПЛА оперативно-тактического уровня 24 июня сбило зенитно-ракетное подразделение Воздушных сил в Киевской области.

«Очевидно, оккупанты изучают готовность нашей обороны, уязвимые места критических объектов инфраструктуры, логистику и маршруты поставок западного вооружения», — говорится в сообщении.

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