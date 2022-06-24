Склады с боеприпасами и бронетехника. Украинская авиация нанесла мощные удары по российским оккупантам

24 июня, 10:16
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Авиация Украины нанесла мощные удары по российским оккупантам (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Авиация Украины нанесла мощные удары по российским оккупантам (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В четверг, 23 июня, украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

На северо-восточном направлении ударные группы поразили склад боеприпасов, тридцать боевых бронированных машин врага, живую силу, а также пункт ремонта и восстановления боевой техники.

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В среду, 22 июня, украинской авиацией в Донецкой области была разбита ротно-тактическая группа ВС РФ.

Кроме того, в результате удара авиации ВСУ уничтожен один из укрепрайонов российских войск.

https://www.youtube.com/embed/cd33Wh0aTyg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Авиация Бронетехника Война России против Украины

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