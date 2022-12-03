Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по вражеским позициям 3 декабря, 01:29 Украинская авиация продолжает уничтожать армию РФ (Фото:Air Force Команда UA Armed Forces/Facebook)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в течение 2 декабря украинская авиация нанесла 11 ударов по позициям российских оккупантов.



Сообщается, что восемь ударов были нанесены по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два удара – по позициям зенитных ракетных комплексов. Еще раз украинские военные обстреляли взводный опорный пункт.



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Также сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии атаковали 5 пунктов управления, позицию средств противовоздушной обороны противника, два склада боеприпасов, 9 районов сосредоточения личного состава и 4 других важных объекта оккупантов.

В то же время, оккупанты нанесли 13 авиационных ударов по украинским позициям вдоль линии столкновения; 4 ракетных удара по гражданским объектам Днепра и Запорожья, населенному пункту Заречное Запорожской области и городу Константиновка Донецкой области.