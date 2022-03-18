Зенитные ракетные войска и истребительная авиация Украины поразили 14 воздушных целей оккупантов 18 марта, 07:14 Цей матеріал також доступний українською Украинская авиация наносит мощные удары по колоннам техники оккупантов (Фото:Генштаб)

За предыдущие сутки бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла мощные удары по колоннам военной техники оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

Всего зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага.

Среди этих целей семь самолетов, вертолет, три БПЛА и три крылатые ракеты.

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