Зенитные ракетные войска и истребительная авиация Украины поразили 14 воздушных целей оккупантов
Украинская авиация наносит мощные удары по колоннам техники оккупантов (Фото:Генштаб)
За предыдущие сутки бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла мощные удары по колоннам военной техники оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб.
Всего зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага.
Среди этих целей семь самолетов, вертолет, три БПЛА и три крылатые ракеты.
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