Украинская авиация атаковала опорный пункт россиян на юге 20 августа, 20:18 Украинская авиация (Фото:Воздушные силы Украины)

Украинская авиация атаковала опорный пункт российских войск возле Ивановки Херсонской области.



Об этом сообщает в Facebook ОК Юг.

«Наша авиация на рассвете атаковала опорный пункт врага вблизи Ивановки, а ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи, уменьшили вражеское войско на десять рашистов и две единицы бронированной техники», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что окончательные потери врага доразведываются.



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