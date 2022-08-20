Украинская авиация атаковала опорный пункт россиян на юге

20 августа, 20:18
Украинская авиация (Фото:Воздушные силы Украины)

Украинская авиация (Фото:Воздушные силы Украины)

Украинская авиация атаковала опорный пункт российских войск возле Ивановки Херсонской области.

Об этом сообщает в Facebook ОК Юг.

«Наша авиация на рассвете атаковала опорный пункт врага вблизи Ивановки, а ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи, уменьшили вражеское войско на десять рашистов и две единицы бронированной техники», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечено, что окончательные потери врага доразведываются.

https://www.facebook.com/watch/?v=2312176388932637
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Авиация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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