Украинская авиация атаковала опорный пункт россиян на юге
Украинская авиация (Фото:Воздушные силы Украины)
Украинская авиация атаковала опорный пункт российских войск возле Ивановки Херсонской области.
Об этом сообщает в Facebook ОК Юг.
«Наша авиация на рассвете атаковала опорный пункт врага вблизи Ивановки, а ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи, уменьшили вражеское войско на десять рашистов и две единицы бронированной техники», — говорится в сообщении.
Отмечено, что окончательные потери врага доразведываются.
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