Ювелирная работа: украинская артиллерия уничтожила танки РФ, сохранив здания, за которыми они прятались — видео

22 апреля, 14:58
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Украинские артиллеристы уничтожили сразу три российских танка (Фото:Нацгвардия)

Украинские артиллеристы уничтожили сразу три российских танка (Фото:Нацгвардия)

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Украинские артиллеристы в очередной раз продемонстрировали высокий уровень своего мастерства при уничтожении оккупантов.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Соответствующее видео в пятницу, 22 апреля, опубликовала у себя в Facebook Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии.

Видео дня

На нем видно, как три российских танка пытались укрыться в Рубежном Луганской области, используя для этого гражданскую инфраструктуру.

В свою очередь украинские военные, обнаружив цели с помощью разведывательного беспилотника, нанесли по бронетехнике РФ точный удар, сохранив при этом зданиям, за которыми она пряталась.

В результате умелых действий артиллеристов, все три танка были уничтожены.

https://www.facebook.com/RapidReactionBrigade/videos/1151038532126697/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Луганская область Рубежное Артиллерийский удар Российские танки Война России против Украины

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