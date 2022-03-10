«Ювелирная работа». Залужный показал, как украинская артиллерия уничтожает танки оккупантов под Бородянкой — видео

10 марта, 10:05
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Украинская артиллерия уничтожила российские танки под Бородянкой (Фото:Кадр видео Валерий Залужный/facebook.com)

Украинская артиллерия уничтожила российские танки под Бородянкой (Фото:Кадр видео Валерий Залужный/facebook.com)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео работы украинской артиллерии в районе Бородянки Киевской области.

На видео показано, как украинская артиллерия уничтожает танки российских оккупантов.

Залужный назвал уничтожение вражеской техники «ювелирной работой».

https://www.facebook.com/watch/?v=528133381994924
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Валерий Залужный Война России против Украины

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