Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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На видео показано, как украинская артиллерия уничтожает танки российских оккупантов.

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