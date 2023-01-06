Украина заняла 15 место среди самых мощных армий мира

6 января, 05:23
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Согласно рейтингу международной компании Global Firepower, украинская армия заняла 15-е место среди 145 стран.

В прошлом году ВСУ занимали 22 место. В 2023 году Индекс силы (PowerIndex) Украины составляет 0,2516. Идеальной считается оценка в 0,0000. Места рядом с Украиной заняли Египет (14 место) и Австралия (16).

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"Поскольку Украина продолжает защищаться от России, она повысила свой индекс за текущий год благодаря своему ответу, финансовой и материальной поддержке Запада и внедрению новых ключевых категорий, способствующих общему положению в списке", - сообщили в организации.

globalfirepower
Фото: globalfirepower

Россия сохраняет второе место в рейтинге. В то же время в организации отметили, что "российско-украинская война продемонстрировала ключевые ограничения военного потенциала РФ, несмотря на ее количественную живую силу и материальное превосходство над Украиной".

Первые десять мест в рейтинге заняли армии США, России, Китая, Индии, Великобритании, Южной Кореи, Пакистана, Японии, Франции и Италии.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Рейтинг Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Война России против Украины

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