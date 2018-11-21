Украинская журналистка Анастасия Станко получила Международную премию за свободу прессы

Украинская журналистка Громадського телевидения Анастасия Станко получила в Нью-Йорке Международную премию за свободу прессы (IPFA).

Как сообщает Громадське, церемония награждения состоялась в Нью-Йорке, 20 ноября.

На церемонии вручения Станко отметила, что украинские журналисты оказались между двух огней: Россия с ее пропагандой против Украины и украинское правительство, которое говорит: "Не говорите всю правду, когда у нас война. Всю правду скажете, когда война закончится". Станко отметила, что считает честную журналистику лучшей формой патриотизма.

"Мне кажется, что премия - это признак того, что у нас все на самом деле не очень хорошо, с одной стороны, ведь в странах, в которых все хорошо, журналисты не получают таких премий (потому что им нет против чего бороться и стоять за свободу слова, ибо свобода у них и так есть). А с другой стороны, это поддержка всех журналистов, которые пытаются делать честную журналистику в Украине", - заявила Станко.

Журналистка добавила, что расценивает присуждение премии двояко: как показатель недостатка свободы слова в Украине и как поддержку всех украинских журналистов одновременно. Она указала, что награду считает не только своей, но и Громадського, и в целом, всех журналистов, работающих в независимых СМИ.

В 2018 году награду IPFA, кроме Анастасии Станко, получили Амаль Халифа Идрис Хаббани (Судан), Нгуен Нґок Нху Цин (Вьетнам) и Руз Мели Реез (Венесуэла).