Украинская Венеция в воде. Репортаж из подтопленного Дунаем Вилково

Количество каналов в городке удвоилось: "больше Венеции", однако это усложняет жизнь жителям Вилково

Вилково называют Украинской Венецией. Как и в итальянском городе, раз в несколько лет здесь случаются подтопления. Но такой высокой воды как в этом году, здесь не видели давно. Залило 30% города.

Вода начала выходить на Придунайскую улицу - местную набережную. Вместе с уровнем реки подняло понтон с таможенным пунктом, а пирс почти полностью покрыло водой. Летом расстояние до поверхности Дуная здесь составляет 2 метра, а подростки прыгают с него в воду.

Время от времени местные власти приганяют в городок цистерну, которая откачивает из дворов дунайскую воду. Но если Дунай поднялся слишком высоко, откачивать - бесполезно. На месте выбранной воды - быстро появится новая. Некоторым в Вилково вода только залила огороды, кому-то - попала в дом.

Каналов в городке стало вдвое больше - вода вышла на улицы и вилковчане прокладывают деревянные мостики, чтобы хоть как-то передвигаться по городу. Другие - надевают резиновые сапоги и ходят по щиколотку в воде.



В вербное воскресенье вода появилась в центре города - прямо у Николаевской церкви, к которой вилковчане сходились на службу.

Столкнувшись с частыми подтоплениями, жители начали строить дома на подпорках или в отдалении от воды. Но в старых домах до сих пор живут вилковчане. Такие подтопления, как в этом году, разрушают домохозяйства.

Степанида Георгиевна живет в 700 метрах от Дуная, но удаленность ее дома от реки не спасла ее двор от воды: "Дома разрушаются, мы воду убрали, а оно пошло все назад, все полопалось. В сарае печь снова упала. Через две недели снова упадет, потому что все мокрое".

Вода может появиться где угодно, не обязательно у берега Дуная. Рост уровня воды в реке повышают грунтовые воды. Местное кладбище расположено в километре от берега, но и здесь над могилами проступила вода.

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