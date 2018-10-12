Украинская церковь может получить Томос уже в ноябре - пресс-секретарь УПЦ КП

Следующее заседание синода Константинопольского патриархата состоится в конце ноября и на нем Украина может получить Томос, если выполнит "домашнюю работу", сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря в эфире телеканала 1+1.

"Мы хотим сделать все как можно быстрее, чтобы не откладывать это на долгое время, ведь Томос должен быть принят на синодальном заседании во второй половине ноября. Немножко больше, чем через месяц. И за этот месяц мы здесь, в Украине, должны проделать нашу "домашнюю работу" для того, чтобы прийти к Константипольському патриархату с выполненным нами задачами, и получить этот документ, как атестат нашей всеправославной зрелости", - сказал Евстратий.

В эфире Громадського пресс-секретарь УПЦ КП рассказал, что сейчас в Украине переходят к следующему этапу, когда нужно собрать собор для объединения украинских церквей.

"До сих пор не было возможности собрать собор, потому что представители УПЦ Московского патриархата не могли принять в нем участие: им нужны были заверения, что это будет действительно собор, признанный Вселенским патриархом, равнозначен", - сообщил архиепископ.

Кроме того, Заря рассказал, что иерархи Киевского патриархата будут выдвигать и поддерживать кандидатуру патриарха Филарета на должность председателя Единой поместной церкви.

"Но будет возможность выдвинуть и другие кандидатуры, хотя пока что других кандидатур не называлось, кто бы мог составить альтернативу", - рассказал архиепископ.

По словам представителя УПЦ, после голосования и выборов, "новый предстоятель должен получить от Константинопольского патриархата Томос - как физический документ, как грамоту".

Напомним, что Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, возобновил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления Томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, Томос будет получено после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

По словам президента Украины Петра Порошенко, некоторые представители УПЦ МП готовы принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.