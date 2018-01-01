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Украинская церковь готова повременить со статусом патриархата - УПЦ КП

Сегодня, 15:15
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Патриарх Филарет

В УПЦ КП заявили, что готовы временно отложить просьбу о признании Украинской церкви в качестве патриархата.

Об этом говорится в заявлении Священного Синода УПЦ КП от 6 декабря.

"Учитывая все обстоятельства, наша Церковь готова, если это потребуется, на время отложить просьбу о признании своего достоинства Патриархата, сохраняя это наименование в собственных пределах и для внутреннего потребления", - говорится в сообщении.

Однако, в УПЦ КП отметили, что статус патриархата для Украинской церкви был бы абсолютно справедливым, исторически обоснованным и оправданным.

"Ведь она имеет одно из крупнейших среди других Православных Церквей число верующих, духовенства и архиереев, имеет корни истории в проповеди святого апостола Андрея Первозванного, а во внешних условиях и внутренних качествах своего бытия ни чем не уступает Болгарскому, Грузинскому, Русскоиу, Румынскому, Сербскому Патриархату", - добавили в УПЦ КП.

Отметим, что по данным СМИ, Константинополь предполагает предоставить автокефалию УПЦ во главе с митрополитом.

5 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.

 

Теги:   Автокефалия Украинская православная церковь УПЦ КП

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