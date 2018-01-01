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Украинская сторона на переговорах в Минске призвала РФ освободить 24 моряков и исключила их обмен - Геращенко

Сегодня, 17:21
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Всем захваченным украинцам вменяют нарушение российской границы

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе украинская сторона выразила решительный протест из-за агрессии РФ в Керченском проливе и призвала освободить 24 украинских военных моряков, захваченных в плен.

Об этом по итогам встречи в Минске 4 декабря сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко.

"Украина требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков, находящихся в России, без всяких предпосылок. На них распространяются действия Женевских конвенций, военнопленных нельзя судить и мы требуем их немедленного освобождения без предусловий, без всяких обменов", - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, российская сторона фактически заблокировала обсуждение открытой вооруженной агрессии в Керченском проливе.

Кроме того, представители Украины призвали СММ ОБСЕ начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих оккупированных территорий.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Минские переговоры Украина Трехсторонние консультации Ирина Геращенко

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