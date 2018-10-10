10 октября 2018, среда

Украинская армия заняла новые позиции на Донбассе

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Бойцы ООС провели зачистку территории
Скриншот с видео

Бойцы ООС провели зачистку территории

Объединенные силы провели зачистку населенного пункта Волновахского района в "серой" зоне на Донбассе.

Как сообщили в штабе ООС, до войны в селе проживало 80 человек, а с началом боевых действия местные жители покинули населенный пункт из-за грабежей со стороны боевиков.

Противник скрывался в брошенных домах и обстреливал позиции украинской армии.

"Чтобы исключить нежелательные провокации, спецназовцы Объединенных сил провели спецоперацию по зачистке "серой" зоны. Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны", - добавили в штабе.

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