Украинская армия поднялась в рейтинге лучших в мире

Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место.

В прошлом же году украинская армия занимала 30 место.

ВСУ оказались между Грецией (28 место) и Чехией (30 место).

Первая тройка топ-армий мира как минимум три года подряд неизменна - США, Россия и на третьем месте Китай. Армия Израиля заняла в этом году 16 место, Польше - 22, Венгрия - 57 место.

В целом рейтинг лучших армий мира состоит из 136 стран. И как и в прошлом году на последнем месте расположился миролюбивый Бутан.

Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, в ходе которого учла более 50 факторов.

Страны, у которых есть ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.

Напомним, подписанный Дональдом Трампом оборонный бюджет США предусматривает выделение Украине $350 млн помощи в сфере безопасности и обороны. Он также санкционирует предоставление летальных вооружений оборонного характера.

2 марта Государственный департамент США одобрил продажу ракет и пусковых установок Javelin в Украине по расчетной цене в 47 млн долларов, стороны теперь имеют право заключить контракт.