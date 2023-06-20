Высококачественная медицинская помощь для украинцев. Как в Польше воспользоваться услугами украиноязычного врача 20 июня, 21:10 Как в Польше воспользоваться услугами украиноязычного врача (Фото:Alexis84/depositphotos)

Поиск врача является актуальной темой для всех людей, независимо от их страны рождения. Однако, для тех, кто вынужден сменить свое место жительства, эта задача может стать особенно сложной.

Украинские беженцы, нашедшие убежище в Польше, имеют возможность воспользоваться бесплатным медицинским обслуживанием, которое им предоставляется с начала российской агрессии. Рассказываем, как именно можно найти украиноязычного врача в Польше.

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Как получить бесплатное медицинское обслуживание в Польше

Для того чтобы воспользоваться услугами бесплатного медицинского обслуживания, необходимо заключить декларацию с врачом. Еще лучше, если вы сделаете это с украиноязычным врачом, что позволит избежать языкового барьера в будущем. Вы можете самостоятельно оформить декларацию или обратиться за помощью к волонтерам. Стоит отметить, что процесс заполнения медицинской декларации в Польше отличается от аналогичного процесса в Украине.

Декларация с украиноязычным врачом в Польше

Декларация с украиноязычным врачом предоставляет много преимуществ. Среди них:

Возможность попасть к терапевту в нужный день или в ближайшее время.

Возможность получить консультацию по телефону.

Если есть весомая потребность — возможность визита врача на дом.

Возможность получить рецепт на необходимые лекарства.

Возможность оформления больничного по причине болезни.

И самое важное — за все это не нужно платить. Ведь если вы заключили декларацию, вы имеете право на бесплатное консультирование врача. Кроме того, если вы не хотите ждать бесплатного обслуживания, вы можете обратиться в частные медицинские учреждения. В Польше существуют больницы и клиники, где работают медицинские работники, владеющие украинским языком. Также имейте в виду, что не все медицинские учреждения оказывают бесплатную медицинскую помощь. Для получения бесплатного лечения вам нужно обращаться в учреждения, которые заключили договоры с Национальным Фондом Здравоохранения. Однако существуют частные врачи и негосударственные поликлиники и больницы, которые также могут оказывать бесплатную медицинскую помощь.

Как подписать декларацию с украиноязычным врачом

Сейчас существует два способа оформления декларации: сделать это онлайн или оффлайн.

1) Для того, чтобы оформить декларацию онлайн, нужно:

Зайти на сайт pacjent.gov.pl;

Авторизоваться. Это можно сделать с помощью профиля доверия, электронного банкинга или квалифицированной электронной подписи.

Следовать дальнейшим инструкциям.

2) Также, можно оформить декларацию оффлайн. Это можно сделать в Варшаве в двух местах:

В обоих случаях для получения медицинской помощи в Польше вам потребуется иметь паспорт и номер Pesel. Важно отметить, что декларацию могут подписать только граждане Украины, которые пересекли границу с Польшей после 24 февраля 2022 года.

Как найти украиноязычного врача в Польше

Найти украиноязычного врача — это не менее важная задача. Понимание между пациентом и врачом помогает точно передать жалобы пациента, а также правильно поставить диагноз — это важная составляющая успешного лечения. Если вы ищете украиноязычного врача, есть несколько удобных веб-ресурсов, которые вам помогут:

Znanylekarz.pl — этот сайт является одним из самых популярных ресурсов для поиска украиноязычных врачей. При переходе на сайт, выберите опцию Бесплатная медицинская помощь для беженцев из Украины. После этого вы увидите список врачей и городов, где они работают, а также контактные данные для связи с ними. Medicover.com — еще один популярный ресурс. Здесь поиск врачей не такой удобный, как на предыдущем сайте, но вы все равно сможете найти украиноязычного врача. При переходе на сайт, нажмите кнопку Poland. Затем вы увидите поисковое поле, где нужно указать город и специализацию врача. Veritamed.com — на этом сайте также можно найти украиноязычных врачей. Интерфейс сайта понятен даже тем, кто не владеет польским языком.