Украинки выманивают ценную информацию у российских оккупантов с помощью сгенерированных ИИ фото девушек — Daily Mail 21 июля, 22:35 Британская Daily Mail пишет, что украинские девушки активно расставляют «медовые ловушки» в приложениях для знакомств, чтобы получить ценную информацию от российских оккупантов. (Фото:REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo)

Украинские девушки в возрасте от 20 лет используют приложения для знакомств, размещая в профилях фотографии, созданные с помощью искусственного интеллекта. Главная цель — это получение информации от российских оккупантов.

Об этом пишет Daily Mail.

Издание пишет, что уже более года две украинки (в возрасте от 20 лет) активно пользуются фейковыми аккаунтами в приложениях для знакомств, чтобы познакомиться и завести общение с российскими оккупантами, которые могут предоставить ценную информацию.

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Одна из девушек рассказала, с какой целью она это делает и для чего «расставляет» такие медовые ловушки.

«Мы ищем информацию о количестве личного состава, информацию о количестве военной техники, успешность или неуспешность некоторых атак, их проблемы с продовольствием и оборудованием», — заявила девушка.

Издание пишет, что украинская компания по оценке рисков Molfar генерирует сексуальные изображения девушек с помощью искусственного интеллекта, ставит их на аватарки фейковых аккаунтов в соцсетях и чатах знакомств, после чего лайкает и свайпает российских военных.

Другая героиня говорит, что «некоторые из них настолько отчаянные и влюбляются в нас, что уже готовы звать замуж через несколько дней или недель».

Обозреватель Bild Карл-Виктор Вакс считает, что такие действия украинок напоминают типичную практику медовых ловушек.

