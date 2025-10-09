В Полтавской области женщина заказала киллера, чтобы тот убил любовника ее дочери

Жительница села Старый Хутов, что в Полтавской области, решила ликвидировать любовника своей дочери с помощью киллера.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений. Конфликт начался еще в 2020 году на почве семейных отношений. Дочь подсудимой, находясь в браке с мужем, который работал за границей, начала отношения с другим и впоследствии решила развестись. Несмотря на мольбы матери не разрушать семью, она все же покинула законного мужа, забрав общее имущество (деньги и автомобиль) и дочь.

Реклама

Отчаявшись уладить ситуацию мирно, пенсионерка решила устранить любовника дочери. В августе 2023 года через соседа она нашла мужчину, которого попросила стать киллером. Женщина подробно рассказала об обстоятельствах дела и задании. Она передала ему $200 задатка и фотографию «жертвы», обещая заплатить остаток суммы после подтверждения убийства.

Однако потенциальный исполнитель преступления не стал убивать, а обратился в полицию и предоставил правоохранителям запись разговора и другие доказательства. Чтобы задокументировать преступные намерения, полицейские инсценировали смерть потерпевшего. Женщину задержали во время передачи «киллеру» остатка обещанной суммы.

В суде гражданка не признала своей вины, настаивая на том, что она не планировала убийство, а лишь хотела, чтобы любовника дочери избили, чтобы он исчез из их жизни.

Суд отклонил аргументы подозреваемой и признал ее виновной в покушении на умышленное заказное убийство. Пенсионерку приговорили к 10 годам лишения свободы.