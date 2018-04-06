Украинка приняла участие в установлении рекорда Гиннеса на Эвересте

Украинка Стелла Шабльовская вместе с группой альпинистов установили рекорд Гиннеса, занимаясь фитнесом в течение 30 минут на самой высокой горе в мире Эверест.

Как рассказала украинка в комментарии Громадському радіо, занятие по фитнесу происходило у базового лагеря Эвереста в Непале на высоте 5,262 м над уровнем моря.

В установлении рекорда приняли участие девять человек, среди которых - одна представительница Украины, также были жители Новой Зеландии, Канады, Великобритании и Вьетнама.

По ее словам, их выход на Эвересте состоялся 27 декабря 2017 года, однако комитет Гиннеса только в марте подтвердил мировой рекорд. Условием установления рекорда было проведение группой не менее шести человек занятия по фитнесу в течение 30 минут с силовыми упражнениями.

Сообщение, распространенный Travel Couple • Middle East ✈️ (@adventurefaktory) 31 декабря 2017 в 12:04 PST

Напомним, что испанский альпинист Килиан Джорнет установил новый мировой рекорд, поднявшись к вершине Эвереста всего за 26 часов - без специального оборудования и кислородной маски.